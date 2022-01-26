США: Беларусь ждут серьезные последствия за вторжение войск России в Украину с ее территории

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Власти США обещают официальному Минску серьезные последствия в случае вторжения войск России в Украину с ее территории.

Об этом сообщил представитель Госдепартамента Нед Прайс.

«Мы ясно дали понять властям Беларуси, что если они допустят, чтобы их территорию использовали для нападения на Украину, Минск столкнется с решительной и быстрой реакцией США, их союзников и партнеров», — заявил Прайс на брифинге.

Также он выразил обеспокоенность в связи с размещением большого количества российских войск в Беларуси, что, как полагают США, угрожает суверенитету страны. Если войска РФ будут находиться в Беларуси на постоянной основе, НАТО придется пересмотреть численность своих войск у восточных границ Евросоюза.