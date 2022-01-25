Госдепартамент США: Нынешнее падение рубля — ничто по сравнению с потерями, которые понесет экономика РФ в случае наступления на Украину
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- София Телишевская
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U.S. Department of State / Flickr
Представитель Государственного департамента США Нед Прайс прокомментировал недавний обвал рубля и фондовых рынков России. Он заверил, что нынешние трудности — это ничто по сравнению с тем, что ждет российскую экономику в случае нового посягательства на украинские территории.
Об этом спикер заявил во время брифинга.
«То, что мы видим сейчас, — это ничто по сравнению с тем, какое падение ждет российскую экономику в случае вторжения в Украину. Мы готовы делать все возможное, чтобы сдержать Россию от новой агрессии», – сказал представитель Госдепартамента.
Отметим, что накануне Центробанк России приостановил покупку долларов из-за обвала рубля. Впервые с ноября 2020 года стоимость одного доллара достигла 79 рублей.
Представитель Госдепартамента добавил, что не только США предупреждают Россию о скором и жестком ответе в случае нападения на Украину, но и инвесторы и игроки фондовых рынков.
В то же время, президент США Джо Байден заявил о готовности ввести персональные санкции против президента РФ Владимира Путина в случае вторжения России в Украину.
- В настоящее время возле границ Украины находится 100-тысячная группировка войск РФ и она продолжает усиливаться. Россия перебрасывает танки, бронетехнику, авиацию и ракетные комплексы, в том числе «Искандеры». Часть техники разместили очень близко к границе.
- Кроме этого, Россия и Беларусь запланировали военные учения возле границ Украины и ЕС, которые состоятся с 10 по 20 февраля. Командование ООС считает, что Россия может напасть 20 февраля после окончания Олимпиады в Пекине и военных учений в Беларуси.
- На фоне угрозы вторжения России Украина получает от западных союзников помощь посредством вооружения. США передали боеприпасы, оборудование, гранатометы SMAW-D и Javelin. Великобритания передала гранатометы NLAW. Страны Балтии в скором времени передадут Javelin и ПЗРК Stinger.
- Кремль требует гарантий нерасширения НАТО на восток Европы, сокращения количества военных учений, отказа от принятия Украины в НАТО и неразмещения ракет на ее территории. НАТО и США на такие уступки идти не готовы.