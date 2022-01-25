Госдепартамент США: Нынешнее падение рубля — ничто по сравнению с потерями, которые понесет экономика РФ в случае наступления на Украину

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U.S. Department of State / Flickr

Представитель Государственного департамента США Нед Прайс прокомментировал недавний обвал рубля и фондовых рынков России. Он заверил, что нынешние трудности — это ничто по сравнению с тем, что ждет российскую экономику в случае нового посягательства на украинские территории.

Об этом спикер заявил во время брифинга.

«То, что мы видим сейчас, — это ничто по сравнению с тем, какое падение ждет российскую экономику в случае вторжения в Украину. Мы готовы делать все возможное, чтобы сдержать Россию от новой агрессии», – сказал представитель Госдепартамента.

Отметим, что накануне Центробанк России приостановил покупку долларов из-за обвала рубля. Впервые с ноября 2020 года стоимость одного доллара достигла 79 рублей.

Представитель Госдепартамента добавил, что не только США предупреждают Россию о скором и жестком ответе в случае нападения на Украину, но и инвесторы и игроки фондовых рынков.

В то же время, президент США Джо Байден заявил о готовности ввести персональные санкции против президента РФ Владимира Путина в случае вторжения России в Украину.