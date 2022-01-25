США готовы усилить НАТО и перебросить в Европу 8,5 тысячи военных в случае полномасштабного вторжения РФ

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Глава Белого дома Джо Байден подтвердил, что США готовы перебросить в Европу 8,5 тысячи американских военных в случае российского вторжения в Украину.

Об этом сообщает журналистка CNN Кайли Этвуд и пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Возможно, я переброшу часть войск в ближайшем будущем», — сказал Байден.

Эти войска будут развертываться в тесной координации с союзниками и партнерами по НАТО, чтобы усилить восточный фланг Альянса.

«8,5 тысячи военнослужащих находятся в готовности. И решение о том, будут ли они развернуты, будет приниматься в координации с нашими союзниками и партнерами по НАТО», — отметила представитель администрации Байдена.

Также она подтвердила, что чиновники из Госдепартамента и Пентагона в ближайшее время проведут два секретных брифинга, чтобы обсудить последнюю информацию о ситуации в Украине.