«Не означает неизбежную эскалацию». Зеленский в новом видеообращении объяснил, почему некоторые страны эвакуируют дипломатов из Украины
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Пресс-служба Офиса президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назвал частичную эвакуацию некоторыми странами своих дипломатов «тонкостями сложной дипломатической игры».
Об этом он заявил в видеообращении 25 января.
«Посольства стран ЕС и многие другие оставляют всех своих сотрудников в Украине. А то, что некоторые страны вывозят часть своих дипломатов, еще не означает неизбежную эскалацию и является тонкостями сложной дипломатической игры. Мы работаем совместно с партнерами, действуем единой командой», — заверил он.
Также Зеленский напомнил, что на завтра, 26 января, намечена встреча советников лидеров стран «нормандского формата».
«Мы работаем, чтобы как можно скорее состоялась встреча четырех президентов ради будущего наступления мира в Украине. Разумеется, розовых очков нет, детских иллюзий нет — все непросто. Но есть надежда, покой, выдержка и работа 24 на 7. А значит, будет результат. А значит, будет и мир», — сказал президент.
Отдельно Зеленский призвал украинцев не верить слухам и фейкам, заверив, что Украине хватит сил победить все попытки дестабилизации.
- Сейчас возле границ Украины находится 100-тысячная группировка войск РФ и она продолжает усиливаться. Россия перебрасывает танки, бронетехнику, авиацию и ракетные комплексы, в том числе «Искандеры». Часть техники разместили очень близко к границе.
- Кроме этого, Россия и Беларусь запланировали военные учения возле границ Украины и ЕС, которые состоятся с 10 по 20 февраля. Командование ООС считает, что Россия может напасть по окончании Олимпиады в Пекине и военных учений в Беларуси.
- На фоне угрозы вторжения России Украина получает от западных союзников помощь в виде вооружения. США передали боеприпасы, оборудование, гранатометы SMAW-D и Javelin. Великобритания передала гранатометы NLAW. Страны Балтии вскоре передадут Javelin и ПЗРК Stinger.
- В настоящее время только 5 стран — США, Великобритания, Австралия, Германия и Канада — планируют эвакуировать членов семей дипломатов и часть сотрудников посольств или разрешить им добровольно покинуть украинскую территорию. Остальные государства, Европейский Союз, ОБСЕ, Совет Европы, ООН, НАТО и представительства других международных и региональных организаций не планируют эвакуировать или сокращать количество персонала.