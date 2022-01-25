«Не означает неизбежную эскалацию». Зеленский в новом видеообращении объяснил, почему некоторые страны эвакуируют дипломатов из Украины

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Пресс-служба Офиса президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назвал частичную эвакуацию некоторыми странами своих дипломатов «тонкостями сложной дипломатической игры».

Об этом он заявил в видеообращении 25 января.

«Посольства стран ЕС и многие другие оставляют всех своих сотрудников в Украине. А то, что некоторые страны вывозят часть своих дипломатов, еще не означает неизбежную эскалацию и является тонкостями сложной дипломатической игры. Мы работаем совместно с партнерами, действуем единой командой», — заверил он.

Также Зеленский напомнил, что на завтра, 26 января, намечена встреча советников лидеров стран «нормандского формата».

«Мы работаем, чтобы как можно скорее состоялась встреча четырех президентов ради будущего наступления мира в Украине. Разумеется, розовых очков нет, детских иллюзий нет — все непросто. Но есть надежда, покой, выдержка и работа 24 на 7. А значит, будет результат. А значит, будет и мир», — сказал президент.

Отдельно Зеленский призвал украинцев не верить слухам и фейкам, заверив, что Украине хватит сил победить все попытки дестабилизации.