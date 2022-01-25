Боевики на Донбассе ранили двух украинских военных, один из них — в тяжелом состоянии
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Sasha Maksymenko / Flickr
Боевики на Донбассе в течение суток уже пять раз нарушили режим прекращения огня и ранили двух украинских военных.
Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.
«Воины находятся в лечебных учреждениях. Состояние здоровья одного военнослужащего — удовлетворительное, второго — тяжелое», — рассказали в штабе.
По данным украинских военных, боевики с начала суток открывали огонь:
- в сторону Авдеевки — из автоматических и станковых противотанковых гранатометов;
- недалеко от Марьинки — из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- возле Широкино — из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
К тому же возле Пищевика российские наемники запускали беспилотник, с которого сбрасывали выстрелы ВОГ-17.
Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы.
- Сейчас возле границ Украины находится 100-тысячная группировка войск РФ и она продолжает усиливаться. Россия перебрасывает танки, бронетехнику, авиацию и ракетные комплексы, в том числе «Искандеры». Часть техники разместили очень близко к границе.
- Кроме этого, Россия и Беларусь запланировали военные учения возле границ Украины и ЕС, которые будут проходить с 10 по 20 февраля. Командование ООС считает, что Россия может напасть по окончании Олимпиады в Пекине и военных учений в Беларуси.
- На фоне угрозы вторжения России Украина получает от западных союзников помощь — вооружение. США передали боеприпасы, оборудование, гранатометы SMAW-D и Javelin. Великобритания передала гранатометы NLAW. Страны Балтии скоро передадут Javelin и ПЗРК Stinger.