Боевики на Донбассе ранили двух украинских военных, один из них — в тяжелом состоянии

Новости

Sasha Maksymenko / Flickr

Боевики на Донбассе в течение суток уже пять раз нарушили режим прекращения огня и ранили двух украинских военных.

Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.

«Воины находятся в лечебных учреждениях. Состояние здоровья одного военнослужащего — удовлетворительное, второго — тяжелое», — рассказали в штабе.

По данным украинских военных, боевики с начала суток открывали огонь:

в сторону Авдеевки — из автоматических и станковых противотанковых гранатометов;

недалеко от Марьинки — из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

возле Широкино — из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

К тому же возле Пищевика российские наемники запускали беспилотник, с которого сбрасывали выстрелы ВОГ-17.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы.