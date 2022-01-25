Сотрудникам посольства Нидерландов разрешили покинуть Украину

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Нидерланды разрешили сотрудникам своего посольства в Украине и членам их семей покинуть страну на фоне опасений относительно военного вторжения России.

Об этом сообщает телеканал NOS.

«Это огромная дилемма, потому что не хочется уходить преждевременно, так как это потенциально способствует нестабильности. Но не хочется уходить и слишком поздно, потому что не хотим подвергать их опасности. Особенно после того, что мы видели в Афганистане», — заявил министр иностранных дел Вопке Хукстра.

Издание также сообщает, что нидерландская авиакомпания KLM сейчас не разрешает своим бортпроводникам ночевать в Украине из-за нарастающей напряженности.

Власти Канады также обновили рекомендации в области безопасности для своих граждан и призвали их не посещать Украину без острой необходимости из-за ситуации с возможным российским вторжением.