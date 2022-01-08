Первый президент Казахстана Назарбаев впервые отреагировал на протесты — обсудил ситуацию с Лукашенко
- Автор:
- София Телишевская
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Пресс-служба президента Казахстана
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев впервые отреагировал на ситуацию в стране и обсудил ее с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.
По данным прес-сслужбы, вечером 7 января Лукашенко провел телефонный разговор с Назарбаевым, в ходе которого «собеседники подробно обсудили состояние дел в Казахстане».
В то же время Минобороны Беларуси сообщает, что их «военный контингент, входящий в состав «миротворческих сил» ОДКБ, в полном составе прибыл в Казахстан и приступил к выполнению поставленных задач».
Отметим, что именно Лукашенко и Назарбаев на постсоветском пространстве дольше всего «задержались» на посту президента. На протяжении почти 30 лет Назарбаев был неизменным лидером Казахстана и только в 2019 году ушел с поста, возглавив Совет безопасности страны. В настоящее время неизвестно, где находится политик, поскольку местные СМИ сообщали, что он, вероятно, уехал из страны.
Хотя его пресс-секретарь Айдос Укибай отмечает, что Назарбаев находится в столице, где «проводит ряд консультативных встреч».
5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне массовых протестов заявил, что возглавит Совбез вместо Назарбаева. Это было одним из требований протестующих.
Тем временем протесты и демонстрации в городах страны продолжаются, а столицу оцепили военные. Технику ввели в Усть-Каменогорск, Шымкент и другие города. В Алматы силовики и армия до сих пор ведут «зачистку» от демонстрантов и, как говорят власти, «боевиков». Неспокойная ситуация пока только в Алматы. Аэропорт города закрыт до 9 января.
Tengrinews.kz со ссылкой на МВД Казахстана передает, что по стране задержаны более 4 266 человек, в том числе иностранные граждане.
- В Казахстане 2 января начались масштабные протесты против повышения стоимости топлива, но уже через день они переросли в восстание против правящего режима. Протестующие вышли на улицы с требованием отставки всего правительства, включая фактического лидера Нурсултана Назарбаева и президента Касым-Жомарта Токаева.
- 4 января по всей стране начались стычки с силовиками, попытки захвата админзданий и мародерства. Президент Казахстана назвал протестующих «террористами» и запросил помощь войск стран ОДКБ. Казахстанские силовики и армия применили против митингующих оружие, а в Алматы с 6 января началась «зачистка».
- Прокуратура Казахстана завела дела о массовых беспорядках и терроризме, а президент Токаев приказал открывать огонь по протестующим без предупреждения.
- По состоянию на 7 января официально, по данным МВД, в протестах погибли 18 силовиков и 26 протестующих. СМИ сообщают о тысячах раненых и более 30 погибших демонстрантах, но точных данных до сих пор нет.