Bloomberg: олигарх Ринат Ахметов за год удвоил свое состояние

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Чергинский Константин / УНИАН

За 2021 год личное состояние олигарха Рината Ахметова выросло на 55% или на $4,14 миллиарда. Он остается единственными украинцев, попавшим в Bloomberg Billionaires Index.

В рейтинге 500 самых богатых людей планеты Ахметов занимает 190 место. Его состояние составляет $11,7 миллиарда.

В профайле олигарха указано, что «самый богатый человек Украины владеет System Capital Management, крупнейшим промышленным конгломератом страны. Мариупольская компания инвестирует в металлургию, добычу полезных ископаемых и энергетику. Он владеет энергетической компанией ДТЭК и контролирует 71,2% акций «Метинвеста», крупнейшего производителя стали в стране.

По данным аналитиков издания, состояние Ахметова сопоставимо с 0,0558% ВВП Соединенных Штатов Америки.

Первую позицию в списке самых богатых людей занимает владелец компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск. Сейчас его активы оценивают в $270 миллиардов.