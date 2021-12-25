Талибы в Афганистане запретили включать музыку в машинах и возить женщин без хиджаба
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Aslan Media / Flickr
В Афганистане боевики движения «Талибан», которые захватили власть в августе, запретили слушать музыку в машинах, а также возить женщин без хиджаба. Об этом 25 декабря сообщает Kabul News со ссылкой на письменную рекомендацию, которую водителям выдало Министерство пропаганды добропорядочности и предотвращения порока.
В рекомендациях также пишут, что водители не должны возить женщину на длинные расстояния без махрама — это близкий родственник, за которого женщина не имеет права выходить замуж из-за их родства, но имеет право оставаться с ним наедине и отправляться в путешествие. Кроме того, водителям запретили останавливать машину во время молитвы.
Через несколько недель после захвата власти в Афганистане представитель «Талибана» анонсировал запрет музыки в стране, ведь она запрещена в исламе.
- Придя к власти в Афганистане, талибы обещали соблюдать права женщин и гарантировали их безопасность. Однако впоследствии стали появляться сообщения об убийствах женщин. Вскоре женщинам запретили заниматься спортом, заставили учиться отдельно от мужчин, временно запретили преподавать и учиться в Кабульском университете. Их не пригласили на работу в правительство, как обещали, и заставляли сидеть дома ради безопасности.