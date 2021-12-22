Суд по делу MH17: обвинение просит для Гиркина и других подозреваемых пожизненное заключение

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Twitter / Dmytro Kuleba

Обвинение по делу об уничтожении рейса MH17 на Донбассе летом 2014 года просит для подозреваемых пожизненное заключение.

Об этом сообщили прокуроры на заседании 22 декабря.

Они подчеркнули, что сбитие пассажирского лайнера, повлекшее смерть 298 человек, — это очень серьезное преступление. Даже несмотря на то, что подозреваемые могли не иметь умысла сбивать гражданский самолет, это не снимает с них ответственности.

Кроме того, подозреваемые продемонстрировали безразличие к трагедии: они не сотрудничали со следствием, скрывали преступление, выражали неуважение к суду и занимались дезинформацией.

Прокуроры подчеркнули, что сомневаются, что подозреваемые отбудут свой приговор, поскольку Россия не экстрадирует своих граждан. Однако они отметили, что со своей стороны приложат максимум усилий к их аресту, а также попросили суд выдать ордер на арест подозреваемых.

Пассажирский самолет компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года у оккупированного Тореза Донецкой области зенитным ракетным комплексом «Бук» российского производства. Погибли 298 человек. Россия свою причастность к катастрофе отрицает и обвиняет Украину.