ВАКС заочно арестовал экс-главу правления ПриватБанка Дубилета. Его подозревают в выводе 8,2 млрд гривен из финучреждения

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Гонтарь Владимир / УНИАН

Высший антикоррупционный суд Украины заочно арестовал бывшего главу правления ПриватБанка Александра Дубилета.

Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Следственный судья ВАКС полностью удовлетворил ходатайство Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и САП.

«Решение об его аресте вынесено без участия подозреваемого, поскольку уже более полугода этот человек находится в международном розыске», — отметили в суде.