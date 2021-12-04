Западные СМИ обнародовали планы Кремля по вторжению в Украину: в наступлении России могут принять участие 175 тысяч военных

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Президент России Владимир Путин готовится к захвату около двух третей территории Украины в начале 2022 года.

Об этом сообщает BILD, ссылаясь на свои источники среди высокопоставленных чиновников.

По данным источников, «планы-максимум» России по войне против Украины «лежат в ящике, а Путин еще не решил, будут ли они реализованы». Однако отмечается, что переброс войск с апреля показал, что Кремль, похоже, склоняется к реализации планов нападения.

Представитель службы безопасности рассказал изданию, что в случае приказа Путина российская армия «одновременно атакует с северного Крыма, через оккупированные территории на востоке и с севера». Эта атака может произойти «в конце января — начале февраля» — если Украина и НАТО будут игнорировать требования президента РФ.

В то же время, другие инсайдеры НАТО считают, что атака может произойти в три этапа, каждая фаза может быть последней в операции, если реакция Запада на вторжение приведет к переоценке ситуации.

По словам высокопоставленного офицера западной разведки, на первом этапе Путин собирается захватить юг Украины, «чтобы обеспечить поставки в Крым, а также отрезать Украину от моря, а значит, от снабжения».

В частности, Россия планирует использовать десантные корабли, которые были переброшены с Балтийского моря в регион весной, «для перевозки танков и войск из Крыма на окраины Одессы».

Другой высокопоставленный военный уточнил, что в России планируют десантную операцию «восточнее Одессы, между селами Фонтанка и Коблево». Российские войска собираются «продвинуться к северо-востоку от города, затем повернуть налево и продвинуться в Приднестровье», в результате чего Одесса будет окружена.

В то же время в Херсонской области вдоль реки Днепр будут проводиться «воздушно-десантные операции спецназа», которые заблокируют мосты через важнейшую реку страны и таким образом перекроют поставки украинцам. «Из Крыма сначала будет «только» артиллерийский огонь по сильным украинским позициям. Тогда украинские войска будут здесь связаны и не смогут отбить мосты за ними».

Также, считает источник, российские танковые части, опять же при поддержке военно-морского флота и авиации, будут продвигаться на запад из оккупированного Донбасса, затем разделятся и продвинутся, с одной стороны, в Запорожье (важнейший военный центр на юге Украины) и дальше. С другой стороны, будут продвигаться в сторону Крыма.

Если это наступление удастся, весь юг Украины окажется под контролем России, и Путин построит коридор из России к границе НАТО с Румынией.

Параллельно первой фазе войны авиация Путина и баллистические ракеты ослабят военный потенциал Украины по всей стране. Российские танковые части могут перейти границу в Луганской и Харьковской областях и продвинуться в большие города Днепр и Полтаву.

«В первую очередь, они будут окружать города и отключать электричество, газ и поставки продуктов питания. Через несколько недель россияне могут провозгласить себя спасателями мирных жителей, вторгнуться в капитулирующие города и спасти украинское население от голода или смерти», — пояснил один из офицеров.

На третьем этапе кремлевская армия будет наступать в Киев с севера. «Конечно, это может произойти в начале войны, если этого потребуют обстоятельства», — уточнил источник.

Отдельно в BILD отметили, что участие самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в боевых действиях пока под вопросом. Если Беларусь будет готова как отправная точка для российских или даже беларусских атак, это будет план России по окружению и осаде Киева с северо-востока и северо-запада.

Впоследствии российские войска продвинутся «приблизительно к линии Коростень — Умань, чтобы отрезать поставки из Западной Украины. Тогда можно было бы ожидать капитуляции Киева, а значит и Украины под давлением Запада».

В то же время, собеседники немецкого издания считают, что Украина не сможет противостоять большому вторжению России. Вооруженные силы, «если они не будут полностью уничтожены», отойдут на запад страны, считает один из источников.

По мнению другого, «американских противотанковых ракет «Джавелин» не хватит для всех российских танков, а турецкие беспилотники «Байрактар» — легкая добыча для российских боевых самолетов».

Военные считают, что для защиты Украины понадобятся современные западные зенитные ракеты типа «Патриот» и противокорабельные ракеты типа «Гарпун».

«Союзники сейчас переосмысливают поставки оружия в Украину. Но это решение не может исходить от НАТО, а только от его суверенных членов», — заявил офицер западной службы безопасности.

Тем временем The Washington Post, ссылаясь на данные разведки, сообщил, что в массированном военном наступлении России на Украину примут участие 175 тысяч военнослужащих.