Human Rights Watch: Талибы в Афганистане похитили и казнили более 100 бывших полицейских и разведчиков

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В Афганистане боевики движения «Талибан», которые 15 августа захватили власть, по меньшей мере в четырех провинциях похитили и казнили более 100 бывших офицеров полиции и разведки, несмотря на объявленную амнистию.

Отчет «Нет прощения таким людям, как ты. Казни и насильственные исчезновения в Афганистане при талибах» 30 ноября обнародовала правозащитная организация Human Rights Watch.

В документе собрана информация о более чем 100 убийствах только в провинциях Газни, Гильменд, Кандагар и Кундуз в период с 15 августа по 31 октября. Сначала боевики арестовывают людей без суда, потом родственники находят их тела.

Руководство «Талибана» приказало членам сил безопасности, которые сдались, зарегистрироваться, чтобы получить письмо, «которое гарантирует их безопасность». Однако на самом деле боевики использовали это для того, чтобы убить военных в течение нескольких дней после регистрации. Боевики также получили записи о занятости людей, которые оставило прежнее правительство. Это помогло идентифицировать полицейских и разведчиков.

«Талибан» также проводит ночные рейды под предлогом разоружения бывших силовиков, которые не сдали оружие. «Исчезнувшие» становятся жертвами ночных рейдов. Родственники даже не могут спросить, куда человека увезли. Правозащитная организация установила, что во время обысков талибы часто угрожают членам семьи и оскорбляют их, чтобы заставить раскрыть местонахождение родственников.

17 августа талибы дали первую пресс-конференцию после захвата власти в Афганистане. На ней они заявили: «Мы всех амнистировали, мести нет. Никто не пойдет за афганцами, которые работали с США, для них опасности нет».