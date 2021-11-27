«Талибан» пообещал открыть школы для девочек в Афганистане в 2022 году
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- Екатерина Кадакова
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World Bank Photo Collection / Flickr
Правительство боевиков движения Талибан обещает открыть школы для девочек в 2022 году.
Об этом сообщил официальный представитель «Талибана» Забихула Муджахид, цитируя заместителя премьер-министра правительства талибов мавлави Абдула Кабира.
«Школы для девочек по всей стране будут вновь открыты в следующем году после завершения нового образовательного плана», — заявил Кабир во время встречи с послом Турции Джихадом Аргином.
По словам Кабира, женщины работают в разных учреждениях страны, в частности, паспортные столы, аэропорт и сектор здравоохранения, а также в школах в большинстве провинций.
«Афганистан нуждается в поддержке и сотрудничестве всех стран, особенно Турции, и мы хотим, чтобы Турция больше инвестировала в Афганистан», — сказал премьер правительства талибов.
- В середине августа Афганистан был захвачен талибами, после этого сотни людей начали выезжать из страны. В столице проводилась массовая эвакуация дипломатов и граждан других стран.
- Придя к власти в Афганистане, талибы обещали соблюдать права женщин и гарантировали их безопасность. Однако впоследствии стали появляться сообщения об убийствах женщин.
- Вскоре женщинам запретили заниматься спортом, заставили учиться отдельно от мужчин, временно запретили преподавать и учиться в Кабульском университете. Их не пригласили в правительство, как обещали, и заставляли сидеть дома ради безопасности.
- В ноябре Министерство содействия добродетели и предотвращение порока Афганистана, созданное «Талибаном», ввело новые запреты для женщин — афганским телеканалам запретили показ художественных фильмов и сериалов, где играют женщины, а тележурналисток и ведущих обязали появляться на экранах только с покрытой головой.