CIT: Россия стягивает к границе Украины и в оккупированный Крым войска «в настораживающем количестве»

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Facebook / Conflict Intelligence Team

Россия свозит к границе с Украиной технику «в настораживающем количестве», что «лишь с натяжкой можно попытаться объяснить перевооружением действующих воинских частей».

Об этом говорится в расследовании команды Conflict Intelligence Team (CIT), которая занимается исследованием военных конфликтов, в частности в Украине.

CIT объясняет: если в начале ноября у границы с Украиной единственным соединением была 4-я танковая дивизия, то сейчас там уже по меньшей мере другие формирования 1-й танковой армии, а также отдельные части 49-й и 58-й армий Южного военного округа. Расследователи объясняют, что сосредоточение сил у границы примерно такое же, как это было в апреле и опрокидывает Россия медленнее, чем тогда. Однако если такими темпами к январю, то общая численность войск у границы и в оккупированном Крыму значительно превысит апрельские показатели. Российскую технику фиксируют на полигоне «Погоново» в Воронежской области.

CIT соглашается с тем, что возможность начать захватывать Украину появится, по меньшей мере, не раньше начала следующего года, но не соглашается с тем, что издание Bloomberg называет «наибольшим с советских времен призывом резервистов» признаком оккупации большей территории Украины. Расследователи объяснили, что речь идет об учениях «БАРС», которые уже прошли в Южном военном округе, а 22 ноября начались в Западном.

Если другие издания пишут о скоплениях войск с территории России, то Conflict Intelligence Team акцентирует внимание и на том, что это происходит и с территории оккупированного Крыма. Есть видео, как 11 ноября загружають 34-ю отдельную мотострелковую бригаду возле Ставрополья, а также 42-ю гвардейскую мотострелковую дивизию, эшелон с танками Т-72Б3, который попал на видео по дороге в Крым.

Кроме этого, за последние несколько дней появились два видео, где эшелоны из БМП-3 и БТР-82 следуют из Буя (Космтромская область) в Валуйки (23 км от границы с Украиной, Белгородская область).