Reuters: Вторжение России в Украину не является «неизбежным», Москва очерчивает «красные линии»

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Минобороны России

Полномасштабное вторжение России на украинские территории вряд ли «неизбежно», а концентрация российских войск является демонстрацией готовности России «защищать свои красные линии» по отношению к Украине.

Об этом пишет агентство Reuters.

Агентство поговорило с более чем десятком источников, включая представителей западной разведки и экспертами по политике Кремля, которые согласились, что вторжение маловероятно. По мнению экспертов, президент России Владимир Путин, скорее всего, демонстрирует реальную угрозу военной мощи, чтобы показать серьезные намерения России «защищать свои красные линии в отношении Украины».

В качестве примера источники агентства привели ситуацию весной, когда сначала на украинской границе собрались более сотни тысяч российских войск, а затем их отвели обратно. По мнению экспертов, таким образом Путин напоминает Западу, что с Россией «следует считаться».

В то же время эксперты считают, что удержать Россию от вторжения могут опасения реакции Запада, ведь хотя Украина не является членом НАТО, но «неизвестно, как далеко НАТО может зайти, защищая Украину», а отсутствие действий со стороны Альянса покажет его «нерелевантным».