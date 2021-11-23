Главуправление разведки: Боевики «ЛНР» и «ДНР» наращивают боеготовность под руководством армии России — начаты учения
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Martin Trabalik / SOPA Images / LightRocket via Getty Images
Армии боевиков «ЛНР» и «ДНР» под руководством командования Вооруженных сил России начали наращивать боеготовность и с понедельника, 22 ноября, приступили к масштабным командно-штабным учениям.
Об этом сообщает Главное управление разведки Украины (ГУР).
В оккупированных Донецке и Луганске и в окрестностях стартовали учения с привлечением техники, мобилизационных резервистов, подразделений силовиков и оккупационных администраций. Контролирует учения комиссия 8-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС России.
ГУР Минобороны Украины отмечает, что учения сопровождаются российской пропагандой и фейковыми сообщениями о якобы подготовке украинских войск к силовому возвращению Донбасса. Такая же риторика и в Кремле, где отрицают свои возможные планы о крупномасштабном военном вторжении в Украину, а в ответ на вопросы о скоплении российских войск возле украинских границ обвиняют Киев в провокации войны.
- О подготовке войск России к вторжению в Украину писали The Washington Post, Bloomberg, Politico и другие СМИ. Скопление войск подтвердили в Пентагоне. Страны Евросоюза и США предупредили Россию о последствиях, а в НАТО заявили, что пристально следят за ситуацией.
- В Кремле заявили, что Запад может прибегнуть к провокациям, чтобы оправдать свои заявления, а саму ситуацию назвали нагнетанием истерики.
- Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов допускает, что президент России Владимир Путин может прибегнуть к вторжению на юг и восток Украины. По его словам, вероятная атака будет начинаться с авиаударов, артиллерийских и бронетанковых ударов с высадкой десанта в Одессе и Мариуполе, а также меньшим вторжением через территорию Беларуси.
- 22 ноября сообщалось, что разведка США поделилась с европейскими союзниками данными и картами о сценариях возможного вторжения. Планируется крупномасштабное быстрое наступление на трех направлениях.
- По данным CNN, США думают над отправкой в Украину дополнительного вооружения и советников. В Кремле говорят, что это приведет к обострению ситуации.