Польша депортирует 200 мигрантов, которые все же прорвались через границу с Беларусью
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Польша на этой неделе планирует депортировать 200 мигрантов, которым все же удалось прорвать границу и попасть в страну. Для них организуют чартерные рейсы и вернут в страны гражданства.
Об этом пресс-секретарь польской пограничной службы Анна Михальская сообщила во время брифинга в понедельник, 22 ноября.
«На этой неделе мы планируем очередные возвращения иностранцев в страны их происхождения. На этой неделе мы планируем депортировать около 200 человек, в том числе 10 организаторов нелегальной миграции», — сказала Михальская и уточнила, что в основном речь идет о гражданах Ирака.
Перед этим Польша заявляла о готовности оплатить возвращение застрявших на границе мигрантов.
Отметим, что в ночь на 22 ноября польские пограничники сообщили о 150 мигрантах, пытавшихся прорвать границу.
Кроме того, Литва рассказала, что беларусские пограничники изменили тактику в проталкивании мигрантов через границу: толкают группами по 3-5 человек, из-за чего литовским пограничникам их труднее обнаружить, однако все равно их находят.
- С конца лета Беларусь постепенно начала организовывать для Европы миграционный кризис: для этого страна увеличила количество авиарейсов из Ирака и Сирии. Вероятно, таким образом Беларусь решила отомстить за санкции за фальсификации результатов президентских выборов и репрессии в стране. В начале ноября ситуация обострилась: мигрантов стало уже несколько тысяч и они пытались попасть в Польшу, и даже разбили на границе свой лагерь. Время от времени мигранты пытались прорвать границу, бросали в польских силовиков камни (пострадали по меньшей мере семеро военных) и пытались перерезать колючие проволоки. Параллельно беларусских силовиков обвиняли в том, что они способствуют мигрантам прорваться через границу (литовские пограничники публиковали видео, как те проталкивают нелегалов ), а Минск все отрицает.
- 16 ноября Беларусь открыла для мигрантов недалеко от границы логистический центр, где они и остались на ночь (не все, часть все же осталась возле пункта пропуска). 19 ноября Польша сообщила, что на границе не осталось мигрантов, они в логистическом центре Беларуси.
- Украина же на фоне миграционного кризиса также усилила свою границу 8,5 тысячами военных, авиацией и дронами. Украинская пограничная служба уже задержала 15 «туристов», которые уехали из Беларуси, где «смотрели на исторические памятники», а теперь хотят посмотреть на Львов.