«Ожидаем провокации»: у Путина отреагировали на заявления о возможном вторжении в Украину

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Спикер президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал возможное вторжение РФ в Украину. По его словам, Запад может прибегнуть к провокациям, чтобы оправдать свои заявления.

Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что Запад может устроить провокации, чтобы усилить давление на Россию, но не уточнил, какими могут быть эти провокации.

«Эта истерика нагнетается искусственно. Винят в какой-то необычной военной активности на нашей территории те, кто пригнал свои вооруженные силы через океан. То есть Соединенные Штаты Америки. Ну, это не совсем логично и не совсем прилично», — сказал Песков.

По его мнению, таким образом Украина готовит основания для «силового разрешения» конфликта на Донбассе.