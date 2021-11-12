В МИД Беларуси заявили о возвращении на родину около 2 тысяч мигрантов. Минск хочет переговоров с ЕС
- Автор:
- Костя Андрейковец
- Дата:
-
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что беларусская сторона вернула на родину около 2 тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, которые пытаются попасть в ЕС, и якобы сделала все, чтобы сократить поток нелегалов.
Об этом сообщает БелТа.
«Буквально месяц назад мы лишили права приглашения мигрантов из других стран 30 туристических фирм. Задержали на границе порядка 700 нарушителей. Около 2 тысяч граждан, прибывших в Беларусь из других стран и не имеющих соответствующим образом оформленных документов, отправили обратно», — сказал Макей.
По его словам, Минск неоднократно предлагал Евросоюзу переговоры по вопросу мигрантов, но в ЕС якобы с апреля этого года молчат. Макей заявил, что Евросоюз «разорвал» ряд положений соглашения о реадмиссии, что помешало взаимодействию между сторонами.
- После введения санкций против Беларуси за фальсификацию президентских выборов, подавление оппозиции и протестов, на границу Евросоюза (Польша, Литва, Латвия) хлынул поток мигрантов из стран Ближнего Востока. В Европе уверены, что режим Александра Лукашенко намеренно создал миграционный кризис (увеличив авиарейсы из стран Ближнего Востока), чтобы отомстить. Официальный Минск винит в кризисе Европу, которая якобы сама открыла двери для мигрантов, в том числе из захваченного талибами Афганистана, и отказывается их принимать.
- 8 ноября к границе Польши пришла колонна из тысяч мигрантов. Ее сопровождали силовики Беларуси, которые в итоге согнали людей в лес, когда те дошли до беларусского погранперехода «Брузги». Мигранты пытались штурмом прорвать границу, но польские силовики и военные этого не допустили. Польша усилила границу войсками, как и Беларусь.
- 9 ноября СМИ сообщили, что беларусские пограничники перебросили сотни мигрантов к границе Литвы. Страна ввела чрезвычайное положение на границе на месяц.
- На границе Польши образовался многотысячный стихийный лагерь беженцев. Лукашенко пригрозил перекрыть транзит газа по трубопроводу «Ямал — Европа», если Евросоюз решит закрыть границу. В ЕС ответили, что не позволят себя запугивать.
- Украина тоже усиливает границу на фоне угрозы наплыва мигрантов из Беларуси.
- С 10 ноября над Беларусью начали летать российские бомбардировщики, в том числе Ту-160, которые способны нести ядерное оружие. Александр Лукашенко заявил, что российская авиация направлена для патрулирования границ Беларуси с ЕС.
- 12 ноября авиакомпания «Белавиа» заявила, что не будет пускать граждан Ирака, Сирии и Йемена на свои рейсы из Турции. Позже Министерство иностранных дел Ирака заявило о прекращении прямого авиасообщения с Беларусью.