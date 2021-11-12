В МИД Беларуси заявили о возвращении на родину около 2 тысяч мигрантов. Минск хочет переговоров с ЕС

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Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что беларусская сторона вернула на родину около 2 тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, которые пытаются попасть в ЕС, и якобы сделала все, чтобы сократить поток нелегалов.

Об этом сообщает БелТа.

«Буквально месяц назад мы лишили права приглашения мигрантов из других стран 30 туристических фирм. Задержали на границе порядка 700 нарушителей. Около 2 тысяч граждан, прибывших в Беларусь из других стран и не имеющих соответствующим образом оформленных документов, отправили обратно», — сказал Макей.

По его словам, Минск неоднократно предлагал Евросоюзу переговоры по вопросу мигрантов, но в ЕС якобы с апреля этого года молчат. Макей заявил, что Евросоюз «разорвал» ряд положений соглашения о реадмиссии, что помешало взаимодействию между сторонами.