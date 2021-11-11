Hubble возобновил работу. Инженеры починили камеру космического телескопа

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После сбоя телескоп Hubble успешно возобновил работу камеры Advanced Camera for Surveys и продолжил наблюдение.

Об этом сообщает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

В конце октября научные приборы телескопа были переведены в «безопасный режим» после возникновения проблемы с синхронизацией внутренних сообщений. Все это время Hubble занималась расследованием причин и устранением неполадок.

В первую очередь специалисты починили камеру Advanced Camera for Surveys, а вот другие научные приборы космического телескопа все еще находятся в «безопасном режиме». Инженеры работают над устранением и этих неполадок.

Напомним, в июне телескоп больше недели путешествовал по космосу в «безопасном режиме» из-за сбоя в компьютере полезной нагрузки. После этого инженеры NASA перевели Hubble на резервное оборудование. После выполнения всех необходимых технических манипуляций резервный компьютер включили, загрузили полетное программное обеспечение и перевели аппарат в нормальный рабочий режим. Научные наблюдения возобновили 17 июля.

Телескоп Hubble вывели на орбиту 24 апреля 1990 года, с тех пор он посылает на Землю миллионы уникальных снимков, которые значительно расширили представления ученых о строении и происхождении Вселенной. За четверть века аппарат провел 1,2 миллиона целевых наблюдений за 38 тысячами космических объектов.