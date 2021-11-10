МВД усилит охрану границы с Беларусью: пограничников станет вдвое больше, добавят Нацгвардию и полицию
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- Олег Панфилович
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Кравченко Андрій / POOL / УНИАН
Министерство внутренних дел решило усилить украино-беларусскую границу из-за ситуации с наплывом нелегальных мигрантов со стороны Беларуси в Польшу.
Об этом на брифинге после заседания Совета нацбезопасности и обороны заявил глава ведомства Денис Монастырский.
По его словам, на заседании определили участки границы с Беларусью, через которые нелегалы могут пытаться попасть в Украину. Там вдвое увеличат количество сотрудников Государственной пограничной службы, также участки усилят бойцами Национальной гвардии, Национальной полиции и батальонов территориальной обороны из приграничных с Беларусью областей.
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