В Афганистане убили 29-летнюю активистку. Ее называют первой жертвой среди защитников прав женщин после прихода талибов
- Автор:
- Олег Панфилович
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United Nations Photo / Flickr
В Афганистане опознали 29-летнюю активистку и преподавателя экономики, которая считалась пропавшей без вести с конца октября. Ее называют первой погибшей защитницей прав женщин в стране после прихода к власти талибов.
Об этом сообщает The Guardian.
Тело активистки, занимавшейся в Афганистане защитой прав женщин, Фрозан Сафи опознала ее семья, процедуру опознания провели в морге в городе Мазари-Шариф на севере страны. По словам сестры активистки, лицо погибшей было практически уничтожено из-за большого количества пулевых ранений, ее опознали в основном по одежде.
Тело Сафи и еще одной неизвестной женщины доставили талибы в больницу ранее на этой неделе. В полиции заявили, что вместе с ними обнарудили также тела двух мужчин. Сафи пропала 20 октября. Когда ее тело нашли, оказалось, что ее личные вещи, в том числе кольцо и сумку, украли.
- Новое временное правительство «Талибана» официально начало работу 8 сентября. На ключевых должностях — лидеры движения и «Сети Хаккани», женщин, несмотря на обещания, там нет. Позже боевики заявили, что женщины не будут работать в их правительстве, поскольку «они должны рожать детей» и учить их исламской этике.
- В середине сентября талибы отменили Министерство по делам женщин и создали на его базе Министерство по пропаганде добродетели и предотвращению пороков. Кроме того, боевики запретили девушкам ходить в среднюю школу, а женщинам-учителям — работать. Мужчинам и барбершопам запретили подстригать бороду, поскольку это «противоречит нормам шариата». Боевикам «Талибана» запретили делать селфи и носить белые кроссовки.
- Ранее талибы говорили, что при их власти афганские женщины «будут очень счастливыми, смогут работать, учиться и стать членами правительства, если продолжат жить по шариату». Однако из Афганистана уже поступают сообщения об убийствах женщин. Многие женщины бежали из страны.