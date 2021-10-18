Медведчук ответил Зеленскому на предложение обменять его на заключенных Кремля

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Официальный сайт партии «Оппозиционная платформа — За жизнь»

Народный депутат партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук ответил президенту Владимиру Зеленскому на предложение обменять его у России на «заключенных Кремля», если бы тот имел российское гражданство — отметил, что его это не интересует.

Об этом говорится в заявлении, которое опубликовала партия ОПзЖ.

Медведчук отметил, что у него только украинское гражданство и другого нет. Саму идею его обмена он назвал «демонстрацией того, в какую правовую и моральную пропасть упала Украины».

«Кроме того, считаю, что президенту не стоит утруждать себя рассмотрением вопроса об обмене. Эта идея невозможна, и она меня совершенно не интересует», — добавил Медведчук.

Напомним, что 17 октября Зеленский заявил, что Украина рассмотрела бы возможность обмена с Россией Медведчука на «заключенных Кремля», если бы он имел российское гражданство. Однако, по словам президента, прямых доказательств наличия российского гражданства у Медведчука нет.