Апелляция оставила под стражей экс-нардепа Семенченко. В суде произошла небольшая стычка
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Нужненко Сергей \ УНИАН
Апелляционный суд Киева оставил под стражей экс-нардепа Семена Семенченко по делу о создании незаконного вооруженного формирования, совершении теракта, незаконном обращении с оружием и контрабанде товаров военного назначения.
Видео оглашения решения суда было опубликовано на странице Семенченко в Facebook.
Коллегия судей оставила в силе решение Соломенского районного суда Киева от 8 сентября, которым Семенченко продлили арест до 6 ноября 2021 года включительно.
После этого в зале суда произошла небольшая стычка между сторонниками Семенченко и полицией, которую вызвали в зал суда из-за возмущений первых.
Во время стычки серьезно никто не пострадал. На странице Семенченко опубликовали видеозапись, указав, что силовики «били женщин и одной активисте стало плохо».
Представители СМИ, которые были на суде, об избиении не сообщают.
- 24 марта СБУ сообщила, что Семенченко и «агент НАБУ» Евгений Шевченко создали незаконное вооруженное формирование — «частную военную компанию» (ст. 260 УК). Компанию правоохранителям сдал один из ее бывших сотрудников. По версии следствия, Семенченко и Шевченко также являются организаторами схемы по незаконному ввозу в Украину из России запчастей военного назначения, которые впоследствии продавали оборонным предприятиям по завышенным ценам.
- Журналисты проекта «Слідство.Інфо» заявили, что частная военная компания, которую связывают с Семенченко, работала в интересах олигарха Игоря Коломойского.
- 26 марта суд избрал Семенченко меру пресечения в деле о создании «частной военной компании» — его отправили под арест без возможности внесения залога. Через несколько месяцев Семенченко сообщили о новом подозрении — в приобретении, хранении и передаче огнестрельного оружия, боеприпасов по предварительному сговору с группой лиц (ч. 1 ст. 263 УК).
- 14 июля Семенченко отпустили под круглосуточный домашний арест, но после обжалования снова взяли под стражу.
- 29 сентября Офис генпрокурора завершил расследование и открыл материалы производства.