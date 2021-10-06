Апелляция оставила под стражей экс-нардепа Семенченко. В суде произошла небольшая стычка

Новости

Нужненко Сергей \ УНИАН

Апелляционный суд Киева оставил под стражей экс-нардепа Семена Семенченко по делу о создании незаконного вооруженного формирования, совершении теракта, незаконном обращении с оружием и контрабанде товаров военного назначения.

Видео оглашения решения суда было опубликовано на странице Семенченко в Facebook.

Коллегия судей оставила в силе решение Соломенского районного суда Киева от 8 сентября, которым Семенченко продлили арест до 6 ноября 2021 года включительно.

После этого в зале суда произошла небольшая стычка между сторонниками Семенченко и полицией, которую вызвали в зал суда из-за возмущений первых.

Во время стычки серьезно никто не пострадал. На странице Семенченко опубликовали видеозапись, указав, что силовики «били женщин и одной активисте стало плохо».

Представители СМИ, которые были на суде, об избиении не сообщают.