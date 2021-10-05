Правоохранители снова пришли с обысками к коммунальщикам Киева
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Facebook / Прокуратура міста Києва
Правоохранители снова пришли с обысками на коммунальные предприятия Киева. Их подозревают в хищении средств при закупке оборудования.
Об этом пишет в своем Facebook Киевская городская прокуратура.
Обыски проходят в помещениях КП «Киевтеплоэнерго», ЗАО «Киевводоканал», КНП «Консультативно-диагностический центр» Святошинского района г. Киева, КП по содержанию зеленных насаждений Святошинского района г. Киева и подрядных организациях.
По данным следствия, эти предприятия в 2018—2020 годах заключили договоры на закупку оборудования для монтажа водопроводных систем, систем отопления и кондиционеров.
«При этом указанное подрядное предприятие отразило в бухгалтерской и налоговой отчетности финансово-хозяйственные операции с группой предприятий, имеющих признаки фиктивности, привлеченных якобы для выполнения субподрядных работ, что позволило завладеть бюджетными средствами в особо крупных размерах», — говорится в сообщении.
В прокуратуре считают, что сумма убытков от этой схемы составляет примерно 10 млн гривен.
- Отметим, что с 13 августа 2021 года правоохранители ежедневно проводят обыски в КГГА, районных администрациях и на коммунальных предприятиях Киева. 20 августа прокуратура сообщила, что по делу о хищении киевского бюджета подозрения вручили 23 должностным лицам. Убытки составили почти 70 млн гривен. Речь идет о хищении более 4,5 миллиона гривен на строительстве Подольско-Воскресенского моста и 3,6 миллиона гривен на ремонте диагностического центра, растрате на реконструкции учебных заведений в Святошинском районе, хищении 5 млн гривен на реконструкции школы в Соломенском районе, присвоении более 450 тысяч гривен на закупке школьной мебели для школ Печерского района, хищении 1,3 миллиона гривен на ремонте асфальтового покрытия, хищении 33 миллионов гривен на закупке программного обеспечения для Киевского института земельных отношений и тому подобное.
- Мэр Киева Виталий Кличко назвал обыски на коммунальных предприятиях столицы «системным давлением», которое проводят для того, чтобы «опорочить его репутацию». Также Кличко заверил, что в Киеве хотят «назначить главой КГГА залетного ставленника, а не того, кого избрали киевляне».