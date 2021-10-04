Европейский регулятор разрешил третью дозу Pfizer и Moderna людям со слабым иммунитетом. Остальные могут пройти ревакцинацию через полгода

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Marco Verch Professional Photographer / Flickr

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) разрешило вводить бустерные дозы вакцины против коронавируса.

Соответствующие рекомендации комитет ЕМА обнародовал после заседания 4 октября.

Согласно решению агентства, дополнительную дозу вакцин Pfizer и Moderna можно вводить людям с очень ослабленной иммунной системой, но минимум через 28 дней после второй дозы.

Как отмечается, к такому выводу в ЕМА пришли после того, как исследования показали, что дополнительная доза этих вакцин увеличивает способность вырабатывать антитела против вируса COVID-19 у пациентов с пересаженными органами, у которых ослабленная иммунная система.

«Хотя нет прямых доказательств того, что способность вырабатывать антитела у этих пациентов защищает от COVID-19, ожидается, что дополнительная доза повысит уровень защиты, по крайней мере, у некоторых пациентов», — отметили в EMA.

В то же время в агентстве отметили, что нужно различать случаи, когда дополнительную дозу вакцины вводят людям с ослабленным иммунитетом и лицам с нормальным состоянием иммунитета.

Так, исследования показали, что после бустерной дозы Pfizer, которая вводилась через 6 месяцев после второй прививки, у людей в возрасте от 18 до 55 лет, повышался уровень антител. В EMA пришли к выводу, что прививки третьей дозой можно рассматривать для лиц от 18 лет и старше, но не менее чем через полгода после второй дозы.

Решения о бустерной дозе Moderna пока нет.

Отдельно в ЕМА заметили, что сейчас риск заболеваний сердца или других очень редких побочных эффектов после ревакцинации неизвестен и тщательно отслеживается.