Дело Семенченко: Офис генпрокурора завершил расследование и открыл материалы производства
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- Екатерина Кадакова
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Нужненко Сергей \ УНИАН
Офис генерального прокурора завершил досудебное расследование по уголовному производству в отношении девяти человек, среди которых бывший народный депутат Семен Семенченко, их подозревают в создании на территории Украины незаконного вооруженного формирования, совершении теракта, незаконном обращении с оружием и контрабанде товаров военного назначения.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.
Согласно материалам расследования, с 2018 года на территории Киева и Киевской области под руководством экс-нардепа действовало незаконное вооруженное формирование, которое располагало тренировочной базой военного типа, арсеналом оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, а его участники постоянно отрабатывали боевые умения и навыки, в том числе за рубежом.
Также в Офисе генпрокурора считают, что это формирование в июле 2019 года обстреляло из противотанкового гранатомета здание телеканала «112 Украина» в Киеве, что квалифицировали как теракт. Отмечается, что организатором преступления был экс-нардеп.
Кроме этого, один из основателей формирования был причастен к контрабанде товаров военного назначения «сомнительного качества и комплектации», их в дальнейшем продавали предприятиям оборонного сектора экономики Украины по завышенным ценам и с нарушением процедур закупки.
Сейчас фигурантам дела и их защитникам открыли доступ к материалам досудебного расследования для ознакомления.
Заметим, фамилию бывшего народного депутата Офис генпрокурора не называет, однако из выдвинутых обвинений следует, что речь идет о Семене Семенченко.
- 24 марта СБУ сообщила, что Семенченко и «агент НАБУ» Евгений Шевченко создали незаконное вооруженное формирование — «частную военную компанию» (ст. 260 УК). Компанию правоохранителям сдал один из ее бывших сотрудников. По версии следствия, Семенченко и Шевченко также являются организаторами схемы по незаконному ввозу в Украину из России запчастей военного назначения, которые впоследствии продавали оборонным предприятиям по завышенным ценам.
- Журналисты проекта «Слідство.Інфо» заявили, что частная военная компания, которую связывают с Семенченко, работала в интересах олигарха Игоря Коломойского.
- 26 марта суд избрал Семенченко меру пресечения в деле о создании «частной военной компании» — его отправили под арест без возможности внесения залога. Через несколько месяцев Семенченко сообщили о новом подозрении — в приобретении, хранении и передаче огнестрельного оружия, боеприпасов по предварительному сговору с группой лиц (ч. 1 ст. 263 УК).
- 14 июля Семенченко отпустили под круглосуточный домашний арест. После объявления решения суда в СБУ заверили, что будут оспаривать изменение меры пресечения экс-нардепу. 26 июля Семенченко снова взяли под стражу.