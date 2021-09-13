Израиль нанес авиаудары по целям в секторе Газа. Боевые действия продолжаются третью ночь подряд
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Армия обороны Израиля (IDF) рано утром 13 сентября нанесла удары по целям в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел в воскресенье.
Как сообщает пресс-служба IDF, удары стали ответом на три ракетных обстрела жилых районов в Сдероте и других южных районах Израиля. Все ракеты боевиков ХАМАС перехватила система ПВО «Железный купол».
Армия утром уничтожила четыре центра подготовки боевиков ХАМАС, оружейную мастерскую и вход в подземный туннель. Цели находились в городах Хан-Юнис, Дейр-эль-Балах и Рафах.
Боевые действия между Израилем и ХАМАС продолжаются третью ночь подряд.
- С 10 до 21 мая между Израилем и сектором Газа шла «ракетная война». ХАМАС и «Исламский джихад» начали массированные ракетные удары на фоне стычек в Иерусалиме возле мечети Аль-Акса. Израиль в ответ начал операцию «Страж стены» с применением наземных сил. За 11 дней погибли около 260 палестинцев и 13 израильтян.
- После этого Израиль несколько раз наносил удары по объектам боевиков в секторе Газа. Это были ответы на шары со взрывчаткой.
- В сентябре ВВС Израиля уничтожили в Газе производство ракет ХАМАС и бетонный завод.