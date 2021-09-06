Суд Нидерландов обещает решение по делу о крушении рейса MH17 до конца 2022 года
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Pierre Crom / Contributor
Решение по делу о крушении малазийского рейса Boeing MH17, которое произошло в июле 2014 года над Донбассом, вынесут до конца 2022 года, заявил на слушаниях председательствующий судья Хендрик Стейнхейс.
Об этом сообщают NU.nl и нидерландский телеканал Omroep Brabant.
По плану, прокуратура выступит с обвинительным актом в середине ноября или в начале декабря этого года, а с 7 марта 2022 года четыре недели зарезервированы для выступления защиты. Завершится рассмотрение дела блоком слушаний, старт которых — 6 июня 2022 года.
По словам Стейнхейса, суд определил три возможные даты оглашения вердикта: 22 сентября 2022 года, 17 ноября 2022 года и крайний срок — 15 декабря 2022 года.
Сегодня, 6 сентября, в Нидерландах в судебном комплексе «Схипхол» заслушивают родственников погибших пассажиров. На это выделили 10 дней. В них примут участие более 90 родственников жертв из Нидерландов, Австралии, Малайзии, Индонезии и Канады. В первых выступлениях они обвинили Россию во лжи.
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