Эвакуация из Афганистана: Великобритания ведет прямые переговоры с «Талибаном» для вывоза людей
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Handout / Handout
Великобритания ведет прямые переговоры с представителями «Талибана» о безопасном выезде из Афганистана британских граждан и афганцев, которые сотрудничали с контингентом.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на официального представителя британского правительства.
Накануне в столице Катара Дохе прошла встреча талибов со спецпредставителем премьер-министра Бориса Джонсона по переходному процессу в Афганистане Саймоном Гассом. На ней обсуждался вопрос дальнейшей эвакуации людей.
Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб сообщил, что в подконтрольном талибам Афганистане осталось несколько сотен британских подданных. Количество афганцев, которых планируют вывезти, пока не называется.
- Великобритания завершила миссию по эвакуации своих граждан из Афганистана в субботу, 28 августа. Тогда из международного аэропорта Кабула вылетел последний рейс с гражданскими на борту. Тогда ушли и британские войска. Миссию завершили из-за рисков новых терактов. Великобритания эвакуировала из страны более 15 тысяч человек.
- Ночью 30 августа аэропорт Кабула покинули силы США, закончив свое 20-летнее пребывание в стране. Военные США перед уходом вывели из строя часть оставленной техники — авиацию, бронетехнику и систему ПРО. Талибы однако остались не с пустыми руками — они получили тысячи единиц вооружения, брошенного афганскими военными.
- Украина продолжает эвакуацию своих граждан из Афганистана. Вылета ждут примерно 200 украинцев.