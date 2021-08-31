В Киеве проводят обыски у коммунальщиков из-за хищения денег, выделенных на ремонт подъездов жилых домов
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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National Bank Of Ukraine / Flickr
В Киеве на коммунальном предприятии «Киевжилспецэксплуатация» во вторник, 31 августа, проводят обыски.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.
Как уточнили правоохранители, обыски связаны с расследованием завладения бюджетными средствами, предусмотренными на капитальный ремонт в жилых домах города (ч. 3 ст. 191 УК Украины).
По данным следствия, в течение ноября и декабря 2020 года чиновники по результатам тендера заключили ряд договоров с подрядными организациями на капитальный ремонт подъездов.
Впоследствии, зная, что работы были выполнены не в полном объеме, чиновники подписали фиктивные акты выполненных работ.
Сейчас продолжаются проверки, чтобы определить объем проведенных работ и как расходовались бюджетные средства. Эксперты уже обнаружили завышение объемов и стоимости работ в жилых домах. Продолжаются следственные действия.
- С 11 мая правоохранители обыскивают офисы нескольких коммунальных предприятий Киева — это связано с «откатами» и поборами в структурах Киевской городской государственной администрации (в столичной прокуратуре говорят об убытках на 43 миллиона гривен). 12 мая обыскали дом и квартиру бывшей жены Артура Палатного — главу исполкома партии УДАР. 19 мая следователи ГБР провели обыски в двух департаментах КГГА из-за незаконной застройки в зоне Киево-Печерской лавры, а 21 мая пришли в «Киевтеплоэнерго».
- Кличко назвал обыски попыткой давления на киевскую власть. По его словам, за 10 дней провели более 60 обысков на коммунальных предприятиях столицы и в структурных подразделениях КГГА.
- Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко утверждает, что конфликта между ОП и Кличко нет. Но считает, что ситуация вокруг столичной власти обострилась, и не исключает отставки Кличко с должности главы КГГА.