В Афганистане талибы начали задерживать бывших чиновников. Facebook уже ввела функцию защиты для местных пользователей
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- Костя Андрейковец
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HOSHANG HASHIMI / Contributor
В Афганистане начались задержания и исчезновения бывших чиновников, которые работали в правительстве до прихода боевиков движения «Талибан».
Об этом сообщает телеканала Tolo со ссылкой на родственников чиновников.
Талибы задержали бывшего губернатора и экс-начальника полиции провинции Лагман. Исчез и бывший начальник полиции провинции Газни. При этом ранее лидеры «Талибана» объявляли амнистию всем чиновникам и призывали их возвращаться к работе.
По данным СМИ, действия талибов очень отличаются от их слов. Они начали активно искать всех, кто помогал США и НАТО. При этом у талибов есть списки людей. Они нередко угрожают убийством или арестом членов семей тем, кто не хотят сдаваться «Талибану».
Ранее сообщалось, что талибам в поисках могут помогать трофейные биометрические американские устройства HIIDE. С их помощью талибы могут найти всех афганцев, которые сотрудничали со США и НАТО.
Тем временем компания Facebook отключила функцию просмотра друзей для аккаунтов из Афганистана, чтобы защитить людей от преследования. Для афганских пользователей добавили функцию блокировки страницы в один клик. Также Facebook запустила в Instagram всплывающие подсказки с инструкцией, как защитить данные профиля.
- 15 августа боевики движения «Талибан» вошли в Кабул и заявили, что взяли власть в стране. Боевики взяли под контроль более 90% территорий. Часть правительства и тогда еще президент Ашраф Гани бежали из страны. «Талибан» ожидает полной передачи власти и готовится объявить о создании Исламского Эмирата Афганистан — так называлась страна 20 лет назад под правлением «Талибана», свергнутого войсками США в 2001 году.
- Из Кабула и страны хлынул поток беженцев. В столице идет массовая эвакуация дипломатов и граждан других стран. Также самолетами эвакуируют афганцев, которые сотрудничали со США и союзниками.