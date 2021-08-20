В Афганистане талибы начали задерживать бывших чиновников. Facebook уже ввела функцию защиты для местных пользователей

Новости

HOSHANG HASHIMI / Contributor

В Афганистане начались задержания и исчезновения бывших чиновников, которые работали в правительстве до прихода боевиков движения «Талибан».

Об этом сообщает телеканала Tolo со ссылкой на родственников чиновников.

Талибы задержали бывшего губернатора и экс-начальника полиции провинции Лагман. Исчез и бывший начальник полиции провинции Газни. При этом ранее лидеры «Талибана» объявляли амнистию всем чиновникам и призывали их возвращаться к работе.

По данным СМИ, действия талибов очень отличаются от их слов. Они начали активно искать всех, кто помогал США и НАТО. При этом у талибов есть списки людей. Они нередко угрожают убийством или арестом членов семей тем, кто не хотят сдаваться «Талибану».

Ранее сообщалось, что талибам в поисках могут помогать трофейные биометрические американские устройства HIIDE. С их помощью талибы могут найти всех афганцев, которые сотрудничали со США и НАТО.

Тем временем компания Facebook отключила функцию просмотра друзей для аккаунтов из Афганистана, чтобы защитить людей от преследования. Для афганских пользователей добавили функцию блокировки страницы в один клик. Также Facebook запустила в Instagram всплывающие подсказки с инструкцией, как защитить данные профиля.