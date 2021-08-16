Министр Кулеба: Украинский самолет не может вылететь из Афганистана из-за критической ситуации в аэропорту Кабула

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Viktor Forgacs / Unsplash

Украинский самолет, который должен эвакуировать украинцев из Афганистана, где власть захватили талибы, пока не может вылететь из Кабула.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, цитирует агентство Интерфакс-Украина.

«Сейчас у нас на повестке дня вопрос завершения эвакуации наших граждан, которые хотят вернуться. Мы будем готовы брать на свободные места граждан иностранных государств, в том числе граждан Афганистана, как мы это уже сделали во время ночного рейса. Но сейчас самая большая проблема в том, что у нас есть борт, который там размещается и не может вылететь», — рассказал глава МИД Украины.

По словам Кулебы, этот самолет «теоретически в какой-то момент сможет вылететь». В то же время министр не уверен, что другой украинский самолет сможет прибыть в Кабул.

«Ответ на этот вопрос будет зависеть от стабилизации ситуации в Афганистане», — пояснил он.

Отдельно министр заверил, что МИД не отказывает в эвакуации гражданам, которые хотят вылететь из страны.

«Мы не знаем, где именно в Афганистане находятся граждане, потому что они о себе не заявляли. Заявите о себе, обратитесь в посольство Украины в Таджикистане, в посольство Украины в Пакистане, заявите, где вы, и мы будем знать о вас и будем заниматься вашей эвакуацией. Нет ни одного такого случая, чтобы мы отказались и не предложили кому-то эвакуироваться. Но сейчас ситуация в аэропорту Кабула критическая, пока самолет вылететь не может», — отметил Кулеба.