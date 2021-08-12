МИД призвал украинцев немедленно уехать из Афганистана из-за обострения ситуации в стране

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Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook

Министерство иностранных дел Украины призвало украинцев немедленно покинуть территорию Афганистана из-за обострения вооруженного конфликта.

Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

«В случае угрозы жизни или здоровью, возникновения других обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, следует безотлагательно обращаться в Посольство Украины в Республике Таджикистан, в зону ответственности которого входит Афганистан, или на круглосуточную «горячую линию» МИД Украины», — говорится в сообщении.

Также в МИД Украины посоветовали украинцам воздержаться от поездок в Афганистан до стабилизации ситуации с безопасностью.