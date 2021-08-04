Украинский метатель молота занял 4 место в финале Олимпиады. Но установил сразу три рекорда

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Метатель молота из Украины Михаил Кохан занял четвертое место в финале Олимпийских игр в Токио.

Лучшим его результатом стал бросок на 80,39 метра. Этот результат он установил во время второй попытки.

По итогам четырех попыток Кохан шел на втором месте, но затем норвежец Эйвинд Хенриксен и поляк Павел Файдек метнули молот на большее расстояние. Украинский спортсмен имел еще две попытки, чтобы улучшить свой результат, но не смог, и остался на четвертом месте.

Несмотря на это Кохан сумел установить три олимпийских рекорда. Все из-за его молодого возраста — 20 лет. Он считается довольно молодым для этого вида спорта. Для сравнения, следующему по возрасту участнику финала было 26 лет.

Таким образом украинский спортсмен стал самым молодым финалистом Олимпийских игр в метании молота, самым молодым спортсменом, который занял четвертое место в финале Олимпиады в метании молота, а также самым молодым метателем в истории Олимпиады, который бросил молот за 80 метров.