Украинский метатель молота занял 4 место в финале Олимпиады. Но установил сразу три рекорда
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Facebook / НОК України та олімпійська команда
Метатель молота из Украины Михаил Кохан занял четвертое место в финале Олимпийских игр в Токио.
Лучшим его результатом стал бросок на 80,39 метра. Этот результат он установил во время второй попытки.
По итогам четырех попыток Кохан шел на втором месте, но затем норвежец Эйвинд Хенриксен и поляк Павел Файдек метнули молот на большее расстояние. Украинский спортсмен имел еще две попытки, чтобы улучшить свой результат, но не смог, и остался на четвертом месте.
Несмотря на это Кохан сумел установить три олимпийских рекорда. Все из-за его молодого возраста — 20 лет. Он считается довольно молодым для этого вида спорта. Для сравнения, следующему по возрасту участнику финала было 26 лет.
Таким образом украинский спортсмен стал самым молодым финалистом Олимпийских игр в метании молота, самым молодым спортсменом, который занял четвертое место в финале Олимпиады в метании молота, а также самым молодым метателем в истории Олимпиады, который бросил молот за 80 метров.
- Украина получила уже 11 наград на Олимпийских играх в Токио. Единственное «золото» принес нардеп Жан Беленюк, который стал олимпийским чемпионом в греко-римской борьбе. Еще один борец в другой весовой категории Парвиз Насибов получил серебряную медаль. Также серебряную медаль получил и пловец Михаил Романчук на дистанции в 1 500 метров вольным стилем.
- Все остальные медали Украины — бронзовые. Их получили дзюдоистка Дарья Билодид (первая в истории независимой Украины награда в женском дзюдо) и фехтовальщик Игорь Рейзлин (первая олимпийская награда среди мужчин в фехтовании шпагой). Третью бронзу Елена Костевич и Олег Омельчук получили в стрельбе из пневматического пистолета. Четвертую медаль получил пловец Михаил Романчук на дистанции 800 метров вольным стилем, а пятую — теннисистка Элина Свитолина (первая в истории украинского тенниса олимпийская медаль). Еще две бронзы принесли украинские борцы — Алла Черкасова и Ирина Коляденко. Первую в истории Украины медаль (бронзовую) в артистическом плавании получили Анастасия Савчук и Марта Федина.