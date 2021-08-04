Олимпиада в Токио: Борец Ирина Коляденко принесла Украине бронзовую медаль
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- Екатерина Кадакова
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Facebook / НОК України
Украинская спортсменка-борец Ирина Коляденко получила бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио.
Спортсменка, выступающая в весовой категории до 62 кг, победила Анастасию Григорьеву из Латвии (3:1).
У Украины уже 11 наград на Олимпийских играх в Токио.
- Немного ранее нардеп от «Слуги народа» Жан Беленюк стал олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе, получив первое золото Украины на этой Олимпиаде. Украинский борец в греко-римском стиле Парвиз Насибов завоевал второе серебро Олимпийских игр, а синхронистки Анастасия Савчук и Марта Федина принесли Украине седьмую бронзу на Олимпиаде.
- 3 августа Алла Черкасова завоевала бронзовую награду в соревнованиях по вольной борьбе, а 1 августа серебро для Украины завоевал пловец Михаил Романчук.
- Перед этим спортсмены принесли пять бронз — первые две завоевали дзюдоистка Дарья Билодид (первая в истории независимой Украины награда в женском дзюдо) и фехтовальщик Игорь Рейзлин (первая олимпийская награда среди мужчин в фехтовании шпагой). Третью бронзу Елена Костевич и Олег Омельчук получили в стрельбе из пневматического пистолета. Четвертую медаль получил пловец Михаил Романчук на дистанции 800 метров вольным стилем, а пятую — теннисистка Элина Свитолина (первая в истории украинского тенниса олимпийская медаль).