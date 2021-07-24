Испания полностью открылась для украинцев — нужна или вакцина, или тест

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Испания с 27 июля открывается для украинских туристов. Если путешественник вакцинирован — нужен международный сертификат, который можно получить у семейного врача. Если нет — свежий отрицательный ПЦР-тест.

Об этом 24 июля сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В Испанию пускают вакцинами, которые признало или Европейское агентство лекарственных средств (Pfizer, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson), или Всемирная организация здравоохранения (+ CoronaVac), и если после получения последней вакцины прошло более 14 дней.

ПЦР-тест должен быть сделан за 72 часа до въезда, а экспресс-тест — за 48 часов. Также можно предоставить справку о выздоровлении.

Для всех пассажиров (в том числе для детей), прибывающих в Испанию воздушным или морским транспортом, в том числе с целью транзита в другие страны, должен быть заранее заполнен формуляр санитарного контроля.

Министерство иностранных дел предупреждает, что правила обновляются еженедельно, поэтому перед поездкой рекомендует дополнительно проверять данные на сайте испанского Минздрава или на страницах посольства.