В «Киевавтодоре» снова проводят обыски. КГГА видит в этом «политическое давление»
- Автор:
- София Телишевская
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В помещениях Департамента транспортной инфраструктуры КГГА и Коммунальной корпорации «Киевавтодор» следователи Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины проводят обыски.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Обыски проводятся на основании постановления Печерского районного суда города Киева в рамках уголовного производства по закупке техники корпорацией «Киевавтодор». Речь идет, в частности, о закупке машин для внесения жидких хлоридов. Однако администрация уверяет, что все покупали через тендеры.
В КГГА отмечают, что «политическое давление на городскую власть продолжается».
Это уже не первый обыск. 17 июня в служебных помещениях коммунальной корпорации «Киевавтодор» тоже проводили обыски — по делу об уклонении от уплаты налогов.
- С 11 мая правоохранители обыскивают офисы нескольких коммунальных предприятий Киева — это связано с откатами и поборами в структурах Киевской городской государственной администрации (в столичной прокуратуре говорят об убытках на 43 миллиона гривен). 12 мая обыскали дом и квартиру бывшей жены Артура Палатного — главы исполкома партии УДАР. 19 мая следователи ГБР провели обыски в двух департаментах КГГА из-за незаконной застройки в зоне Киево-Печерской лавры, а 21 мая пришли в «Киевтеплоэнерго».
- Кличко назвал обыски попыткой давления на киевскую власть. По его словам, за 10 дней провели более 60 обысков в коммунальных предприятиях столицы и структурных подразделениях КГГА.
- Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко утверждает, что конфликта между ОП и Кличко нет. Но считает, что ситуация вокруг столичной власти обострилась, и не исключил отставки Кличко с должности главы КГГА.