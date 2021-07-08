В «Киевавтодоре» снова проводят обыски. КГГА видит в этом «политическое давление»

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В помещениях Департамента транспортной инфраструктуры КГГА и Коммунальной корпорации «Киевавтодор» следователи Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины проводят обыски.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Обыски проводятся на основании постановления Печерского районного суда города Киева в рамках уголовного производства по закупке техники корпорацией «Киевавтодор». Речь идет, в частности, о закупке машин для внесения жидких хлоридов. Однако администрация уверяет, что все покупали через тендеры.

В КГГА отмечают, что «политическое давление на городскую власть продолжается».

Это уже не первый обыск. 17 июня в служебных помещениях коммунальной корпорации «Киевавтодор» тоже проводили обыски — по делу об уклонении от уплаты налогов.