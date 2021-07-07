Суд продлил срок расследования по делу Медведчука до ноября

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УНИАН

Печерский райсуд Киева продлил на полгода расследование дела в отношении главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. В мае ему и депутату ОПзЖ Тарасу Козаку объявили подозрение.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на комментарий Офиса генпрокурора.

«Сроки досудебного расследования дела Медведчука продолжены судом до 6 месяцев — до 11 ноября 2021 года», — сообщили в Офисе генпрокурора.

Судебное заседание по рассмотрению ходатайства о продлении меры пресечения Меведчуку назначено на 8 июля.