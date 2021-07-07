Суд продлил срок расследования по делу Медведчука до ноября
- Автор:
- Костя Андрейковец
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УНИАН
Печерский райсуд Киева продлил на полгода расследование дела в отношении главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. В мае ему и депутату ОПзЖ Тарасу Козаку объявили подозрение.
Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на комментарий Офиса генпрокурора.
«Сроки досудебного расследования дела Медведчука продолжены судом до 6 месяцев — до 11 ноября 2021 года», — сообщили в Офисе генпрокурора.
Судебное заседание по рассмотрению ходатайства о продлении меры пресечения Меведчуку назначено на 8 июля.
- 11 мая 2021 года СБУ провела обыски дома у Виктора Медведчука и Тараса Козака. Им подписали подозрения по трем эпизодам. Речь идет о незаконной добыче газа в оккупированном Крыму, передаче России секретных данных о воинском подразделении ВСУ и вербовке украинцев, которые ехали в Россию.
- 12 мая Медведчук пришел в Офис генпрокурора, где ему сообщили о подозрении. 14 мая Медведчуку избрали меру пресечения — круглосуточный домашний арест. Также на него надели электронный браслет.