США все же решили запретить продавать авиабилеты на рейсы в Беларусь

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Министерство транспорта США 7 июля запретило продажу билетов на авиаперелеты между США и Беларусью. Запрет коснулся и рейсов с пересадками. Причина — принудительная посадка самолета Ryanair в Минске и арест оппозиционера, бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

Об этом сообщает Bloomberg.

Правительство США сможет делать исключения в каждом конкретном случае для любого транспорта, который считается таким, что соответствует национальным интересам Соединенных Штатов, в том числе из гуманитарных соображений или соображений национальной безопасности.

Департамент транспорта предложил запретить продавать билеты 29 июня и заявил, что не получил возражений. Прямых пассажирских рейсов между США и Беларусью нет.

Ранее в Госдепартаменте отметили, что ограничение рейсов между США и Беларусью соответствует интересам внешней политики Вашингтона в свете принудительной посадки рейса Ryanair в Минске.