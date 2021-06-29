Мало доказательств. ICAO продлила до сентября расследование принудительной посадки Ryanair в Минске

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Международная организация гражданской авиации (ICAO) продлила до сентября расследование инцидента о принудительной посадке самолета Ryanair в Минске, во время которой арестовали оппозиционера Романа Протасевича.

Об этом говорится в заявлении на сайте Министерства коммуникаций и транспорта Литвы.

Еще в конце мая организация начала расследовать этот инцидент и в понедельник, 28 июня, опубликовала промежуточный отчет.

Оценив этот отчет, совет ICAO заявил, что для завершения расследования нужно еще время, поскольку необходимо собрать дополнительную информацию от государств и организаций, причастных к инциденту. Следующая презентация отчета запланирована на сентябрь.

Кроме того, Беларусь предоставила следствию много информации на русском языке, которую нужно перевести.