«Зеленский будет сидеть в тюрьме». Под Офис президента с протестом вышли несколько сотен человек

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В Киеве под Офисом президента проходит акция протеста из-за заявлений президента Владимира Зеленского об операции по задержанию бойцов «ЧВК Вагнера» в Минске.

Об этом сообщают «Радио Свобода» и «5 канал».

На акцию под названием «Зеленский будет сидеть в тюрьме», которую организовали «Демократична сокира» и «Рух опору капітуляції», пришли более 300 человек. Среди участников есть ветераны и активисты других политических движений, таких как «Национальный корпус».

Участники акции возмущены словами Зеленского в недавнем интервью. В частности тем, что президент впервые за год «признал, что операция по задержанию «вагнеровцев» действительно была» [он говорил, что ее готовили не в Украине], хотя в ОП это всегда опровергали.

Протестующие считают, что Зеленский знает о срыве спецоперации, намеренно скрывает ее провал и «сдал» Александру Лукашенко все планы. Протестующие называют действия Зеленского государственной изменой.

Сама акция проходит мирно. Стычек с полицией и перепалок нет.