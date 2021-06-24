К Медведчуку пришли с обысками. Следственные действия и в столичном офисе ОПзЖ
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- Костя Андрейковец
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NurPhoto / Contributor / Getty Images
Правоохранители проводят обыски у главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, которого подозревают в госизмене.
Об этом сообщил нардеп фракции ОПзЖ Ренат Кузьмин.
По его словам, обыски проходят в киевском офисе партии ОПзЖ, жилищах ближайших соратников и у матери жены Медведчука Оксаны Марченко. Также он опубликовал фото сотрудников СБУ у входа в офис партии.
«Совершенно очевидно, что под видом обысков прокуратура проводит своеобразные акции устрашения, призванные запугать и деморализовать Медведчука и членов его семьи», — считает Кузьмин.
Как сообщает «Громадське», в СБУ заявили, что проводят следственные действия в рамках уголовного производства против Медведчука и его однопартийца Тараса Козака. Детали в спецслужбе пока не уточняют.
- 11 мая 2021 года СБУ провела обыски дома у Виктора Медведчука и Тараса Козака. Им подписали подозрения по трем эпизодам. Речь идет о незаконной добыче газа в оккупированном Крыму, передаче России секретных данных о воинском подразделении ВСУ и вербовке украинцев, которые ехали в Россию.
- ОПзЖ, как и в случае с санкциями против телеканалов Козака/Медведчука, опять заявила о «политической мести и расправе». 12 мая Медведчук пришел в Офис генпрокурора, где ему сообщили о подозрении.
- 14 мая Медведчуку избрали меру пресечения — круглосуточный домашний арест. Также на него надели электронный браслет.