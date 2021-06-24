К Медведчуку пришли с обысками. Следственные действия и в столичном офисе ОПзЖ

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Правоохранители проводят обыски у главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, которого подозревают в госизмене.

Об этом сообщил нардеп фракции ОПзЖ Ренат Кузьмин.

По его словам, обыски проходят в киевском офисе партии ОПзЖ, жилищах ближайших соратников и у матери жены Медведчука Оксаны Марченко. Также он опубликовал фото сотрудников СБУ у входа в офис партии.

«Совершенно очевидно, что под видом обысков прокуратура проводит своеобразные акции устрашения, призванные запугать и деморализовать Медведчука и членов его семьи», — считает Кузьмин.

Как сообщает «Громадське», в СБУ заявили, что проводят следственные действия в рамках уголовного производства против Медведчука и его однопартийца Тараса Козака. Детали в спецслужбе пока не уточняют.