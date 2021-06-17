Прокуратура пришла с обысками в «Киевавтодор» из-за неуплаты более 30 млн гривен налогов

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В четверг, 17 июня, в служебных помещениях коммунальной корпорации «Киевавтодор» проводят обыски в рамках дела об уклонении от уплаты налогов.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

По материалам следствия, в течение 2019 — 2020 года подрядная организация, которую нанял «Киевавтодор», осуществляла работы по строительству и реконструкции мостов и путепроводов в Киеве, в частности путепровод на пересечении проспектов Комарова и Леся Курбаса над железной дорогой Киев-Волынский — Святошино на сумму 413 млн гривен.

В то же время подрядчики, сговорившись со служебными лицами «Киевавтодора», указывали в финансовой документации реквизиты предприятий с признаками фиктивности, привлеченных якобы для выполнения субподрядных работ, что позволило уйти от уплаты налогов в особо крупных размерах и завысить реальную стоимость ремонтных работ.

Сейчас установлено уклонение от налогов на сумму более 30 млн гривен.

Правоохранители ищут первичные финансовые документы.