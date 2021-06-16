Евросоюз согласовал санкции против Беларуси за посадку самолета Ryanair
- Автор:
- Олег Панфилович
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Flickr / Shamanski 73
Комитет постоянных представителей ЕС согласовал введение санкций против Беларуси из-за принудительной посадки в Минске самолета Ryanair с бывшим главредом оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем на борту.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Министры иностранных дел стран Евросоюза окончательно утвердят эти ограничительные меры на заседании в понедельник, 21 июня. Список физических лиц и организаций, которые попадут под санкции, опубликуют в день утверждения ограничительных мер.
Ожидается, что санкции будут касаться как принудительной посадки самолета Ryanair в Минске и задержания активиста и журналиста Романа Протасевича с его подругой Софией Сапегой, так и в целом подавления протестов и преследования активистов в Беларуси. На прошлой неделе утверждение новых санкций уже в ближайшее время анонсировал верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
- 10 июня Европарламент после дебатов о репрессиях в Беларуси принял резолюцию, которая предлагает ЕС ввести жесткие санкции против режима Александра Лукашенко за принудительную посадку самолета Ryanair и задержание оппозиционера Романа Протасевича и его девушки.
- 23 мая в аэропорту «Минск» задержали бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Самолет Ryanair (Афины — Вильнюс) экстренно посадили в Минске из-за информации о минировании, которая в итоге не подтвердилась. Для сопровождения самолета поднимался истребитель МиГ-29.
- Авиасообщение с Беларусью после этого прекратили Украина и некоторые страны ЕС. Вскоре к ним присоединятся США. Для «Белавиа» небо закрыли Украина, Польша, Латвия, Литва, Эстония, Финляндия, Швеция, Чехия, Словакия, Франция и Великобритания. 4 июня Европейский Союз официально запретил беларусским авиакомпаниям полеты в своем авиапространстве.