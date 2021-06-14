Верховная Рада: Нардеп Козак, который якобы выехал на лечение в Беларусь, не предоставлял листок нетрудоспособности
- Автор:
- Екатерина Кадакова
- Дата:
-
News One
Верховная Рада не получала больничный подозреваемого в государственной измене народного депутата от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, который якобы находится на лечении в Беларуси, о чем говорил его однопартиец и тоже фигурант уголовного производства Виктор Медведчук.
Об этом сообщается в ответе Информационного управления Аппарата парламента на запрос Укринформа.
«Управление кадров Аппарата Верховной Рады Украины в пределах компетенции сообщает, что листок нетрудоспособности народного депутата Украины Козака Тараса Романовича в указанное Управление не поступал», — сообщили в Раде.
- 11 мая СБУ провела обыски дома у Виктора Медведчука и Тараса Козака. Им подписаны подозрения — они касаются трех эпизодов противоправной деятельности и сотрудничества со страной-агрессором. Речь идет о незаконной добыче газа в оккупированном Крыму, передаче России секретных данных о воинском подразделении ВСУ и вербовке украинцев, которые уехали в Россию.
- Медведчука отправили под домашний арест, а Козака не могут найти. После судебного заседания Медведчук сообщил, что его соратник находится на лечении в Беларуси.
- Информацию о якобы лечении Козака в Беларуси ранее опровергала и генпрокурор Ирина Венедиктова: «У нас оперативная информация другая».