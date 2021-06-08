НАБУ попросило СБУ передать ему «пленки Медведчука»
- Автор:
- Олег Панфилович
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УНИАН
Национальное антикоррупционное бюро попросит Службу безопасности Украины предоставить записи разговоров якобы с участием народного депутата «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука, которые попали в СМИ, для изучения.
Об этом сообщил директор НАБУ Артем Сытник в комментарии журналисту hromadske во время форума Zero Corruption Conference.
«Мы обратились в СБУ с письмом с просьбой передать эти записи для того, чтобы рассмотреть возможность их использования. По нашей информации, именно СБУ делали записи в соответствии с законодательством», — завил директор НАБУ.
Это не первые записи разговоров якобы Виктора Медведчука с российскими чиновниками, которые обнародовали СМИ. Ранее публиковали разговор с экс-помощником президента России Владиславом Сурковым, заместителем главы Администрации президента РФ Дмитрием Козаком и президентом оператора магистральных нефтепроводов России «Транснефть» Николаем Токаревым.
- Накануне издание Bihus.Info обнародовало последнюю часть пленок Виктора Медведчука. На них он влезает в переговоры России и Украины по газу, договаривается о поставках электричества в аннексированный Крым и лишь немного касается вопроса пленных.
- Виктор Медведчук находится под домашним арестом по делу о государственной измене. Речь идет о незаконной добыче газа в оккупированном Крыму, передаче России секретных данных о воинском подразделении ВСУ и вербовке украинцев, которые ехали в Россию .
- 19 февраля СНБО ввел санкции против 8 человек (трех украинцев, пяти россиян) — среди них нардеп ОПзЖ Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко (за финансирование терроризма). В тот же день СНБО поручил вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод «Самара — Западное направление», который оказался в собственности компании с орбиты Медведчука. Сам нардеп отрицает свою причастность.