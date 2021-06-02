Прокуратура и ГФС обыскивают офис еще одного коммунального предприятия Киева
- Автор:
- Виктория Мартынюк
- Дата:
-
Пресс-служба прокуратуры Киева
Киевская прокуратура совместно с Государственной фискальной службой проводит обыски в столичном коммунальном предприятии «Главный информационно-вычислительный центр» (ГИВЦ).
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.
В ведомстве отметили, что следственные действия проводят в рамках уголовного производства, начатого по факту совершения пособничества в умышленном уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.
По данным следствия, частная компания в период 2019—2020 годов предоставляла телекоммуникационные услуги ГИВЦ. При этом, добавляют в прокуратуре, компания, используя более 10 млн гривен ГИВЦ, якобы заказывала эти услуги у предприятия с признаками фиктивности.
В прокуратуре отмечают, что обыски проводят для поиска «первичных финансовых документов и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовных преступлений».
Коммунальное предприятие ГИВЦ подчиняется Департаменту информационно-коммуникационных технологий КГГА.
- С 11 мая правоохранители обыскивают офисы нескольких коммунальных предприятий Киева — это связано с откатами и поборами в структурах Киевской городской государственной администрации (в столичной прокуратуре говорят об убытках на 43 миллиона гривен). 12 мая обыскали дом и квартиру бывшей жены Артура Палатного — председателя исполкома партии УДАР. 19 мая следователи ГБР провели обыски в двух департаментах КГГА из-за незаконной застройки в зоне Киево-Печерской лавры, а 21 мая пришли в «Киевтеплоэнерго».
- Кличко назвал обыски попыткой давления на киевскую власть. По его словам, за 10 дней провели более 60 обысков на коммунальных предприятиях столицы и в структурных подразделениях КГГА.
- Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко утверждает, что конфликта между ОП и Кличко нет. Но считает, что ситуация вокруг столичной власти обострилась, и не исключил отставки Кличко с должности главы КГГА.