Reuters: Евросоюз введет санкции против «Белавиа» и десятка высокопоставленных чиновников Беларуси
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Палинчак Михаил / УНИАН
Европейский Союз готовит санкции против национальной авиакомпании Беларуси «Белавиа» и примерно десятка высокопоставленных чиновников беларусской авиации из-за «государственного пиратства» в отношении самолета Ryanair и задержания оппозиционера Романа Протасевича.
Об этом со ссылкой на трех дипломатов пишет Reuters.
По их словам, в санкционный список войдут высшие должностные лица министерства обороны и транспорта Беларуси, представители Военно-воздушных сил, высокопоставленный чиновник минского аэропорта и высокопоставленный чиновник гражданской авиации.
Под запрет ведения бизнеса с ЕС попадет еще одно государственное предприятие из авиационного сектора.
Также дипломаты отметили, что предложенное замораживание активов и запрет на поездки являются частью пакета новых санкций ЕС против Беларуси в связи с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске.
Секторальные санкции, которые готовят в ЕС, могут коснуться продажи облигаций, нефтяного сектора и экспорта калийных удобрений. Также ожидается, что окончательный список будет обсуждаться до встречи министров иностранных дел ЕС 21 июня. Сейчас блок согласует сокращенный список санкций в отношении физических и двух юридических лиц.
«Все государства ЕС согласны с таким подходом», — сказал один из дипломатов.
Еще один добавил, что это станет «четким сигналом для Лукашенко, что его действия опасны и неприемлемы».
По словам дипломатов, послы ЕС уже в пятницу, 4 июня, могут предварительно одобрить запрет на полеты и посадку на территории Евросоюза беларусским авиакомпаниям.
- 23 мая в аэропорту «Минск» задержали бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Самолет Ryanair (Афины — Вильнюс) экстренно посадили в Минске из-за информации о минировании, которая в итоге не подтвердилась. Для сопровождения самолета поднимался истребитель МиГ-29.
- Великобритания и США ввели санкции против Беларуси, а ЕС готовит санкции на экспорт калия.
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